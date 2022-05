Projeto “I Antologia Niterói Hoje” abre inscrições para escritores

Autores nascidos ou residentes na cidade de Niterói têm até o próximo dia 30 para enviarem arem textos para a “I Antologia Niterói Hoje”, organizada pela Niterói Livros. A chamada pública começou na última segunda-feira (16) e Chris Fuscaldo, Diretora da Niterói Livros, afirma já ter começado a receber materiais. Para o próximo mês também está previsto o lançamento do Aplicativo Niterói Livros, onde as 63 obras físicas publicadas desde a criação do selo já foram digitalizadas e estão disponíveis como ebook.

Para a “I Antologia Niterói Hoje” podem participar niteroiense ou moradores de Niterói que tenham textos em forma de prosa ou poema, com enfoque histórico, jornalístico ou literário e tema ou ambientação na cidade. “Desde segunda estamos recebendo os materiais mas ainda não começamos a conferir o material. Esse trabalho estará disponível também no aplicativo, que a princípio só está disponível no Google Play”, resumiu Chris.

O acervo dos 63 títulos que têm o selo Niterói Livros fica na Sala dos Selos, dentro da Biblioteca Parque de Niterói, na Praça da República, no Centro da cidade. O selo foi criado em 1993 e, segundo Prefeitura, existem edições históricas como o primeiro do selo, “Da Vila Real da Praia Grande à Imperial Cidade de Niterói” (1993) e uma edição do livro autobiográfico de Antônio Parreiras, tido como um dos maiores relatos das questões artísticas até ali, o “História de um pintor – contada por ele mesmo” (1999).

Todo esse material foi digitalizado durante o ano de 2021, em um trabalho manual e feito com muito carinho de resgate dessas obras, digitalização e criação de um catálogo.”O aplicativo é um projeto que eu estou tocando na minha direção mas que vai ficar como legado. A ideia principal é democratizar o acesso a leitura e atingir um número infinito de pessoas. Também vamos levar a história para fora de Niterói. O ebook existe e é uma inclusão digital através da modernidade”, finalizou Chris.