Projeto Escolas Criativas leva mostra de cinema para crianças

Este ano, o Projeto Escolas Criativas traz várias novidades: oferece cursos de fotografia e audiovisual, faz uma Mostra de Cinema e distribui materiais didáticos para alunos da rede pública de Niterói. No dia 09 de Agosto, a Mostra de Cinema vai acontecer em 20 escolas e serão exibidos curtas, seguidos de debates, com temas como meio ambiente, igualdade de gênero, consumo e produção responsáveis, redução das desigualdades, entre outros. Os eventos vão seguir todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias.



No dia 27 de Agosto, na Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos, haverá um evento que vai contar com a presença de autoridades locais como Vinícius Wu (Secretário de Educação de Niterói) e Danielle Barros(Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa).



No evento serão exibidos fotos e curtas produzidos pelos alunos e serão lançados e distribuídos cadernos pedagógicos e guias de metodologias (para gestores e professores). O Projeto Escolas Criativas cria Centros de Ensino Avançado e implementa ações de melhoria tecnológica, pedagógica, estrutural e artística em escolas da rede pública de Niterói.