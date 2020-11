Projeto do Reveillón de Niterói será apresentado na próxima semana

Raquel Morais

Foi publicado no Diário Oficial o extrato de autorização para contratação da empresa responsável para o desenvolvimento do projeto do Réveillon virtual de Niterói 2020/2021. A empresa escolhida,

Lumi Produções Artísticas e Comunicação Visual, terá que apresentar um projeto com cinco opções de lugares de Niterói para apresentações de artistas. A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) escolherá três desses lugares e estão na lista Museu da Arte Contemporânea (MAC), Caminho Niemeyer, Fortaleza de Santa Cruz, Parque da Cidade e Forte São João.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, explicou que na semana que vem terá o projeto da virada de ano totalmente definido após uma reunião com a empresa que elaborou esse projeto. Serão analisados dois modelos de festa, um mais elaborado e um mais simples, além de ter sido pedida uma lista com cerca de 20 artistas que poderiam se apresentar na live. Mas esses artistas serão somente niteroienses, além de uma sugestão de um artista de destaque nacional.

“Será uma festa diferente, online e bem bolada. Conversei com a empresa sobre as ideias e são bem bacanas. Vamos fazer uma homenagem que será surpresa e alegre ao mesmo tempo. Não podemos deixar passar em branco a época difícil que vivemos. A cidade foi reconhecida internacionalmente no combate ao coronavírus. Mas pretendemos fazer uma homenagem muito linda desse momento de superação com reconhecimento”, contou.

No início do ano a Neltur já havia dado entrada no processo licitatório para a contratação da empresa para o show pirotécnico. Nesse documento tudo foi especificado, como a expectativa de público, que também seria em torno de 500 mil (como aconteceu entre 2019 e 2020), além de 15 minutos de queima de fogos.