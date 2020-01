Projeto do Novo Restaurante Popular no Fonseca deve ser aberto em março

O projeto de construção do segundo Restaurante Popular de Niterói, que será construído no Fonseca, já está em ritmo avançado e o primeiro esboço está previsto para ser entregue em março. A ordem de início de elaboração já foi publicada no Diário Oficial. A Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) informou que após a aprovação, será realizada a licitação para a execução das obras. O espaço onde funcionará o restaurante já tem uma edificação construída, mas não se sabe se o imóvel será aproveitado ou não.

O espaço em questão fica na Alameda São Boaventura número 1066, entre as ruas Professor Américo Braga e Sá Barreto, ao lado de um banco na pista sentido Caixa D´Água. A aposentada Margarida Costa, 64 anos, frisou que a abertura de uma unidade na Zona Norte vai desafogar o movimento do Restaurante Cidadão Jorge Amado, no Centro. “Muitos idosos vão optar por não pegar ônibus e ir almoçar no Centro. Vai facilitar todo mundo”, comemorou.

Segundo nota da Prefeitura de Niterói o local também vai abrigar a primeira Escola de Formação em Gastronomia Popular do Estado, onde jovens e adultos poderão obter qualificação profissional para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo com diversos cursos na área de gastronomia, padaria e serviços para bares e restaurantes. Também contará com uma unidade de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional. O novo restaurante popular terá ainda um espaço de convivência com sala de leitura, auditório para eventos culturais e palestras.