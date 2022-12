Projeto de revitalização da Praia das Pedrinhas recebe prêmio

Iniciativa é do Instituto de Arquitetos do Brasil – RJ



Leonardo Oliveira Brito

O projeto de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, contratado pela Prefeitura de São Gonçalo, foi premiado na 60ª Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil RJ, na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades. O resultado foi divulgado na última terça-feira (13) e a empresa contratada para realizar o projeto, a Embyá Paisagens e Ecossistemas, foi a vencedora, com o projeto do arquiteto e paisagista Duarte Vaz.

O projeto de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas será viabilizado através de recursos federais, por meio de emenda parlamentar e também com recursos do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.

“Já havíamos ficado muito satisfeitos com o resultado final do projeto, agora estamos mais animados ainda em saber que nosso projeto teve o reconhecimento e destaque por uma instituição tão renomada como IAB. Nossa cidade merece um projeto especial como esse. Agora nossa expectativa é torná-lo real em breve”, disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.

O objetivo do novo espaço é uma reconciliação da orla com a Baía de Guanabara, um reequilíbrio ecológico dessa região. Para diminuir a poluição das águas e dos manguezais, o projeto contempla canteiros pluviais para filtrar a água da chuva, proveniente das áreas impermeabilizadas, além de uma ecobarreira no mar, para a contenção e remoção de resíduos sólidos flutuantes.

A cobertura por árvores será um detalhe importante, com o plantio de espécies nativas e adaptadas ao ecossistema da Praia das Pedrinhas. Outro ponto de destaque é a criação de uma área específica para colônia de pescadores, com pier e rampas para barcos.







Foto: Fabio Guimarães

O comércio local também será valorizado com a implantação de um polo gastronômico, com a possibilidade de utilização da área pública aos fins de semana, da nova área de decks com pergolado e tanques de areia elevado, de onde os frequentadores possam desfrutar do ambiente de praia mesmo durante a maré alta.

Premiação

A Premiação Anual IAB-RJ 2022 é realizada para premiar e divulgar a produção intelectual dos arquitetos e urbanistas do Estado do Rio de Janeiro, que sejam associados ao Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Para a premiação na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades, foram avaliados projetos, obras, planos, programas e ações, executadas ou não, de desenho urbano, planejamento territorial, ativismo urbano e paisagismo.

O IAB é uma instituição que tem objetivo de fomentar a discussão da arquitetura e urbanismo, além de divulgar a profissão do arquiteto perante a sociedade brasileira.