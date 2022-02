Projeto de recuperação do Cinema Icaraí está na fase final

Após anúncio que a licitação do Cinema Icaraí será feita ainda no primeiro semestre desse ano, o secretário municipal de Ações Estratégicas, André Diniz, confirmou que o projeto de recuperação do local está na fase final. A previsão é que até março o documento seja enviado ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Diniz explicou que o projeto está respeitando o tombamento do imóvel. “Também criamos condições para o espaço ser sustentável economicamente. Estamos fazendo um projeto para que o cinema exista daqui 40 ou 50 anos. O nosso projeto é para que ele seja mantido em pé. Estamos em um ciclo de investimentos nos patrimônios da cidade e vamos valorizado o patrimônio histórico”, contou.





O também escritor e pesquisador explicou que estão estudando um modelo de concessão para uma Parceria Público Privada (PPP). “Vamos ter salas de cinema, salão principal e sede da orquestra da UFF além de restaurantes. Não temos como viabilizar um espaço comercialmente sem a parceria. O município não tem condições de manter cinema. O cinema é mercado. Se não fizer atrativos, que respeitem o patrimônio, ninguém consegue manter um cinema. A prefeitura não tem condições disso”, contou Diniz, que já foi presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN).

HISTÓRIA – O Cinema Icaraí é tombado pelo Inepac e contará com sala de espetáculos com 300 lugares, cinema, duas salas de projeção, além de abrigar a sede da Orquestra Sinfônica da UFF. O projeto contará também com salas de ensaio e quatro restaurantes (um no térreo e três no novo terraço do prédio). Além disso a fachada será revitalizada além de pisos, paredes e a tradicional escada. O Cinema é da Universidade Federal Fluminense (UFF) mas foi cedido, através de um Termo de Cessão de Uso, para a Prefeitura de Niterói. O espaço será gerido pela prefeitura para fins exclusivamente culturais com tempo de cessão de 40 anos.