Projeto de ‘Imagens do Céu Profundo’ está com inscrições abertas

A segunda edição do Projeto de Imagens do Céu Profundo está com as inscrições abertas até o dia 21 de junho. O projeto é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em parceria com a NASA e coordenado pelo Observatório Nacional (ON).

O programa, que é totalmente gratuito, tem como objetivo estimular os cidadãos a motivar estudantes no estudo da Astronomia, examinando e discutindo imagens do céu profundo, planetas e objetos menores, como cometas e asteroides. Ao fim dos programa, esses novos cientistas cidadãos serão capazes de entender como trabalha um astrônomo profissional

O público-alvo são escolas, instituições, clubes de ciências e demais interessados em popularizar a ciência entre cidadãos voluntários. Para este programa, o IASC firmou uma parceria com o Observatório Las Cumbres (LCO), que lidera o projeto 100 Horas para 100 Escolas, e conseguiu 100 horas de seu sistema de telescópios de 0,4 metros. Com isso, será possível obter todas as imagens necessárias para o programa.

Os líderes das equipes podem ser professores e voluntários de qualquer segmento de ensino (Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA), bem como outras instituições como clubes de ciência. Os líderes precisam ser maiores de 18 anos e devem preencher este formulário até 21 de junho de 2022.

Serão selecionadas para esta edição as 500 primeiras inscrições. As demais estarão automaticamente cadastradas para a próxima edição.

O ON fará um treinamento com os líderes, em data a ser divulgada aos inscritos, e dará toda a assistência necessária através de um canal no Discord que será criado para este fim.

No programa, os líderes das equipes irão selecionar objetos de céu profundo (galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas), planetas e corpos menores (asteroides e cometas), para serem capturados por telescópios do LCO.

Cada líder terá 90 minutos para tirar de sete a nove imagens, dependendo do objeto a ser visualizado. Para participar desse programa, é preciso ter uma conta LCO e apenas os líderes podem solicitar essa conta, conforme será detalhado nos treinamentos. Ao final do programa, o líder e todos os componentes da equipe receberão certificados.

A ação é uma parceria entre o MCTI e o International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA), coordenado pelo ON e em colaboração com o Projeto Céu Profundo.

O projeto conta ainda com o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).