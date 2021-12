Projeto de futebol de areia é inaugurado em Niterói

Niterói será uma das sedes de um ambicioso projeto que busca dar aulas de futebol de areia a aproximadamente 500 alunos, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Amanhã, na Praia de São Francisco, Zona Sul da cidade, será realizada a abertura do projeto Grão de Areia.

O público-alvo são crianças e adolescentes de sete aos 16 anos de idade, que terão aulas gratuitas. O projeto é idealizado por Marcelo Mendes, instrutor FIFA, Conmebol e CBF Academy e tem o apoio da Secretaria de Esporre e Lazer de Niterói (SMEL). O titular da pasta, Luiz Carlos Gallo, falou sobre a iniciativa.

“Nós estamos muito satisfeitos em poder sediar em nossa cidade o projeto Grão de Areia, que irá oferecer gratuitamente aulas de Beach Soccer para crianças e jovens, de 7 a 16 anos. Muitos não têm a oportunidade de praticar qualquer modalidade esportiva e, bem mais do que isso, é uma chance de aliar o esporte com a inclusão social,” destaca o secretário, Gallo.

Além de Niterói, o projeto vai oferecer aulas em Búzios, Mangaratiba, Saquarema e Maricá. Com uma proposta pioneira de ensino e prática da modalidade, o Grão de Areia combina esporte e inclusão, com a participação de alunos portadores de deficiência auditiva, de acordo com o idealizador, Marcelo Mendes.

“Estamos construindo um projeto que vai muito além do esporte. O Grão de Areia nasce unindo esporte e inclusão, aproximando o beach soccer de ações para a comunidade, plantando uma semente de bem-estar, educação e vida saudável. Vamos oferecer aulas, diversão e brincadeiras, mas também atividades de consciência e socialização, palestras com ídolos, organizar torneios entre núcleos e ações que promovam valores importantes para a formação dessa garotada”, destacou.

Durante o mês de dezembro e parte de janeiro, serão promovidas as inaugurações oficiais das unidades das cinco cidades, eventos com programações especiais, respeitando os protocolos de prevenção do Covid-19, e que contarão, inclusive, com a Seleção Brasileira máster, com a presença de astros como Benjamin, Neném, Júnior Negão, Bruno Malias, Robertinho e Juninho, entre outros, em amistosos contra seleções locais.