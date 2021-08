Projeto de educação em Maricá aprova 36 alunos para a Uerj

O Pré-Uerj Maricá, que foi criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para ajudar na aprovação dos maricaenses na educação pública, aprovou 36 alunos dos 75 da turma na edição 2021 no vestibular para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). O projeto é vinculado à Secretaria de Educação e está crescendo no município, já que na última edição, de 2019, teve 14 alunos aprovados

Os 36 aprovados conseguiram vagas para 17 cursos, da engenharia até letras e pedagogia. “O mais importante é que, apesar de todo o sofrimento, com quatro datas do vestibular adiadas por conta da pandemia, o projeto acabou durando sete meses e meio, um tempo muito grande, e conseguimos seguir com ele até o fim, garantindo a preparação dos alunos até a data do vestibular, levando à aprovação de um número recorde de estudantes, muito maior do que esperávamos. Isso fez toda a diferença, porque conseguimos manter um atendimento personalizado aos estudantes, nasceu o projeto M [voltado aos que concorrem a vagas em Medicina] e, além disso, os estudantes continuaram motivados”, ressaltou o coordenador do projeto, William Campos.

De acordo com a Prefeitura de Maricá a aprovação dos estudantes demonstra a importância da iniciativa para a população local, propiciando novas perspectivas e a continuidade dos estudos em uma universidade de referência. “O Pré-Uerj foi um divisor de águas, a estrutura necessária para eu conquistar essa vaga, com as aulas online e o suporte pedagógico sendo decisivos para conseguirmos boas notas. Não tinha recursos para um preparatório particular, nem conseguiria estudar sozinha durante a pandemia ou comprar livros, então essa aprovação em primeiro lugar foi surpreendente, o reflexo de toda a atenção dos professores e do material de alta qualidade oferecido, digno de preparatórios de elite”, destacou Camila Ferreira, de 32 anos, aprovada em primeiro lugar para Letras – Português/Literaturas.

Em 2018 o Pré-Uerj aprovou 11 alunos no vestibular, em 2019 aprovou 14 e em 2020 não houve prova da Uerj que aconteceu em 2021 com os 36 classificados. A administração municipal tem ainda a expectativa de aprovar mais 10 alunos através da primeira reclassificação da Uerj.