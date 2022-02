Projeto de destombamento do Clube Tamoio é aprovado na Câmara de São Gonçalo

Em votação realizada na noite de quarta-feira (23) na Câmara Municipal de São Gonçalo, foi aprovado o projeto de lei do vereador Cacau (Cidadania), que autoriza o destombamento das edificações da antiga sede do Clube Tamoio. O projeto requer o destombamento para que seja construído um supermercado no local. Apesar dos argumentos apresentados por parte da Câmara contra o destombamento, como a falta de realização de uma audiência pública para ouvir a população, e a destruição de algo que é parte da história de São Gonçalo, por 14 votos a 8 os vereadores aprovaram o destombamento do clube centenário.

O partido Cidadania, ao qual pertence o vereador autor da matéria, enviou à Mesa Diretora da Câmara uma nota contrária ao tombamento, assinada pelo presidente do Diretório Municipal, Evanildo Barreto. “Nós, do Cidadania, somos favoráveis a manutenção da atividade esportiva, cultural, artística e de lazer nas dependências do clube, se possível com apoio dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Vale lembrar, que por ser tombado, a instituição esportiva precisa ser função mantida. Pedimos aos vereadores da bancada que emitam voto contrário ao tombamento do Clube Tamoio bem como requerer ao vereador Cacau a retirada da pauta do referido projeto”, relatou a nota lida antes da votação.

O autor do projeto, o vereador Cacau (Cidadania) iniciou a discussão do projeto alegando o projeto pois o Clube Tamoio não existe mais. “Um grupo de empresários comprou e o clube já vinha se acabando faz muito tempo. Como eu quero crescimento da minha cidade, estou aqui apresentando esse projeto porque vai gerar emprego e renda em nossa cidade e segurança ao redor. Respeito a opinião de todos e quero que respeitem a minha. Muitos me ligam, mas pouco eu vejo que fizeram pelo Tamoio e querem comprar a bandeira para fazer politicagem, mas por que não foram lá antes para salvar o Tamoio. Infelizmente já teve boa fase, mas hoje não”, comentou.

O vereador Cici Maldonado (PL) disse discordar dessa votação, pois não houve audiência pública para ouvir a população, a sociedade civil organizada para debater e discutir o assunto e até mesmo os empresários para trazer mais explicações e o poder executivo para debater o assunto. “Essa é uma situação que me contrapõe, esse atropelamento. Eu não assinei o regime de urgência. Será que a situação do Tamoio é realmente irreversível na justiça porque os associados, diretores, a presidência, disseram que é possível reverter. Nós deveríamos ouvir essas pessoas para ter o maior entendimento e com certeza aí sim, votaríamos com o voto mais consciente. O destombamento dever ser para algo para a população como hospital, escola técnica, ginásio esportivo. Não para interesse de empresários”, comentou.

O presidente da Câmara, o vereador Lecinho (MDB) autor do projeto de tombamento, disse estar muito triste com essa votação, mas que respeita a opinião dos parlamentares. “Sei do momento difícil em que clube vinha passado e por isso propus o tombamento. O Clube foi vendido para empresários e se tivesse sido vendido para pagar as dívidas de todos os funcionários e não o parecer dado por um juiz. Sei que sou voto vencido. Respeito todos os vereadores e o voto de cada um”, discursou.

Alerj vota na quinta-feira (24) tombamento do clube

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) resolveu adotar uma medida que pode tornar sem efeito a intenção do edil gonçalense. Está pautado, para ser votado na Sessão de quinta-feira (24), o projeto de lei que trata do tombamento pelo estado do Rio de Janeiro das instalações do clube.

A proposta foi apresentada em outubro do no ano passado, quando ocorreu a desocupação do prédio para posse dos novos proprietários, o que gerou vários protestos na cidade. A autoria é da deputada estadual Zeidan (PT). A proposta tomba todas as edificações do Tamoio por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro.

“É lamentável que a maioria dos vereadores de São Gonçalo tenham votado pelo destombamento do Tamoio Futebol Clube. É incontestável que se trata de um patrimônio da segunda cidade mais populosa do estado e está em nossa memória. O projeto de lei que apresentei na Alerj ano passado, será votado nesta quinta-feira e com ele pretendemos reparar esse dano. É fundamental preservar o Tamoio para que seja tombado por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou a deputada estadual Zeidan do Partido dos Trabalhadores.

No entanto, a deputada não vê risco de a lei municipal de destombamento do clube entrar em vigor primeiro que a do estado, e o clube vir a ser demolido. “Acreditamos que isso não venha a acontecer. Tem um trâmite aí que precisa ser respeitado”, comentou.

Caso o tombamento proposto pela parlamentar seja aprovado e sancionado pelo governador do estado, todo o acervo histórico e cultural ficará livre de destruição, descaracterização ou mudança de uso do imóvel em questão, bem como a transferência definitiva de suas atividades.