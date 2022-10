Projeto da UFF cria barco movido a energia solar

Competições estudantis incentivam o uso de sistema renovável

No planeta, há uma grande incidência de energia limpa e renovável proporcionada pelo Sol. Raios que suprem a necessidade humana para a vida no planeta e que podem ser aproveitados na geração de energia limpa, tanto na forma de calor quanto na de eletricidade. Assim é possível, graças à instalação de placas que convertem energia solar em elétrica, que o barco da Equipe Arariboia da Universidade Federal Fluminense (UFF), se locomova nas águas da Baía de Guanabara.

A equipe deste projeto nomeado “Popularização da aplicação de sistemas de energias renováveis e veículos elétricos através de competições de barcos movidos à energia solar”, foi contemplado, em setembro deste ano, com o Edital Nº 03/2022 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

O grupo obteve outra conquista, no Desafio Solar do Brasil (DSB), um rali de barcos movidos a energia solar que atrai representantes de diversas instituições educacionais e centros de pesquisa do mundo. Nesta competição eles ficaram no segundo lugar no pódio. O evento foi uma realização do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social/UFRJ (NIDES), em conjunto com o Laboratório de Fontes Alternativas de Energia da UFRJ (Lafae) e a Engenharia Mecânica da UFRJ/Macaé.

O barco da Equipe Arariboia tem capacidade para uma pessoa; as placas solares estão localizadas na dianteira e sua velocidade alcança, em média, oito milhas, o equivalente a 13 km/h. Através dessa estrutura, o veículo marítimo da Equipe Arariboia produz energia sustentável e renovável, muito benéfica, que não agride o meio ambiente.

Foram dois anos com as atividades suspensas devido a pandemia, então essa conquista é um incentivo para todos os envolvidos no projeto, quem em 2020 havia conquistado o terceiro lugar. É um misto de orgulho e realização pessoal para cada integrante, pois eles ultrapassam os muros da Universidade, com trocas sociais e culturais.

Assim, são oferecidas apresentações para turmas iniciantes do curso de graduação, dentro e fora da universidade; são realizadas parcerias com escolas municipais nas quais apresenta-se aos alunos o funcionamento básico de uma embarcação, além do contato e da troca realizada durante as competições do Desafio Solar Brasil. O que possibilita um interesse maior entre os jovens e desempenhe a responsabilidade ambiental, afinal energia renovável tem um grande e potencial no Brasil devido à incidência solar.