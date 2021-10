Projeto da Codim é selecionado em edital do Consulado dos Estados Unidos

“Mulher Líder”, que será lançado no dia 22 de outubro, vai oferecer capacitação para 120 vítimas de violência de gênero ou em situação de vulnerabilidade social



O projeto “Mulher Líder”, da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói, foi premiado pelo Consulado dos Estados Unidos em um edital de financiamento. A iniciativa, que vai oferecer cursos de capacitação para 120 mulheres sobreviventes de violência de gênero ou em situação de vulnerabilidade social, será viabilizada com o prêmio de 19 mil dólares.

O “Mulher Líder” será lançado oficialmente e estará no ar a partir de 22 de outubro. O prêmio será integralmente investido pela Codim no projeto e utilizado ao longo de um ano. Para que as participantes possam empreender com mais qualidade e produtividade, serão oferecidas quatro turmas com 30 vagas cada. As disciplinas, que serão ministradas por ensino à distância e presencial, abrangem as competências de liderança, planejamento estratégico, gestão financeira, inovação, marketing digital, entre outras.

“Com estes recursos e de outros parceiros, ainda será possível entregar um espaço de trabalho totalmente dedicado às empreendedoras, um coworking com computadores de última geração, acesso à internet, salas de reunião e espaço kids para que possam estar acompanhadas dos filhos, trabalhando com tranquilidade e segurança”, enfatiza a coordenadora geral da Codim, Fernanda Sixel.