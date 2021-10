Projeto da Clin retira mais de mil quilos de lixo na Região Oceânica

“Bota Fora de Resíduos Volumosos” realizou ação na comunidade do Jacaré, em Piratininga

A iniciativa “Bota Fora de Resíduos” realizou nesta quarta-feira (27) uma ação na comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica, e tirou 1.400 quilos de lixo do local. O projeto é realizado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e tem como objetivo conscientizar a população destas localidades de como evitar o descarte irregular de resíduos volumosos, como móveis, eletrodomésticos e até eletrônicos.

O Presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia, destaca que esse tipo de operação demonstra melhora na qualidade de vida das pessoas e também contribui para a preservação do meio ambiente.

“Nosso maior objetivo com esta ação é conscientizar o cidadão da importância de não jogar de forma irregular o seu resíduo na rua e dar a oportunidade para que seja feito o descarte de forma correta. Afinal, todos nós somos responsáveis pelo que produzimos”, defende o chefe da empresa.

Com aproximadamente 5 mil moradores, a comunidade do Jacaré contou com três pontos de coleta para o descarte de resíduos volumosos: Saibreira, Cabrito e Vale Verde. As equipes da Clin também fizeram o recolhimento de móveis e eletrodomésticos na casa dos moradores que colocaram do lado de fora o resíduo. Foi o caso de Simone Rafaela da Silva, de 47 anos, que nasceu na localidade e descartou alguns móveis.

“Moro desde que nasci aqui no Jacaré e acho muito bom poder ter o apoio dos garis para retirar utensílios que não nos servem mais. Assim, não sujamos o lugar onde vivemos”, ressalta Simone.

A campanha “Bota Fora de Resíduos Volumosos” é realizada em parceria com o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), programa de recuperação ambiental da Região Oceânica, promovido pela Prefeitura de Niterói, com financiamento da Comissão Andina de Fomento (CAF), que inclui o plano de obras do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis. O projeto conta com assistentes sociais, mobilizadores, técnicos, moradores e voluntários. e é realizado sempre na última quarta-feira do mês.