Projeto da Ciclovia Parque de Itaipu avança

Foi divulgado no último final de semana o resultado do processo licitatório do edital para execução do projeto de implantação da Ciclovia Parque da Lagoa de Itaipu. O vencedor foi o consórcio formado pelas empresas Arkto Estúdio Arquitetura e Urbanismo e Aquacon Consultoria e Processo de Engenharia.

O consórcio ficará responsável por elaborar estudos preliminares, projetos básicos, projetos executivos, além do plano de gestão, monitoramento e manutenção, de forma a ser possível a execução futura das obras para a implantação da ciclovia. O contrato foi firmado no valor aproximado de R$ 5,5 milhões.

A Ciclovia Parque da Lagoa de Itaipu vai integrar a Rota Cicloviária Translagunar, que está sendo implantada pelo Projeto Niterói de Bicicleta e pelo PRO Sustentável. A Translagunar começa no Túnel Charitas-Cafubá, percorre o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP) e chega nas imediações das praias de Itaipu e Itacoatiara.

Fotos: Arquivo/Prefeitura de Niterói

O objetivo da Ciclovia Parque de Itaipu é proporcionar mobilidade urbana sustentável, promover esporte e lazer em áreas públicas, fortalecer a promoção do ecoturismo e incentivar a conscientização ambiental dos ecossistemas lagunares. A rota terá cerca de 4,5 quilômetros de extensão. O trajeto será nas margens da Lagoa de Itaipu, com início em Camboinhas e término nas proximidades do Córrego dos Colibris.

As obras preveem mil metros quadrados de espaço público para descanso, contemplação da natureza, lazer e convivência comunitária. Além disso, haverá a revitalização da Praça e Horta Comunitária Amaravista. Os detalhes do projeto e a execução serão discutidas com a população em reuniões setoriais e gerais.