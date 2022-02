Projeto Curumim promove esporte e inclusão em São Gonçalo

Uma combinação de esporte, socialização e inclusão. Essa é a dinâmica da capoeira inclusiva, atividade promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo, através do Projeto Curumim. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), que fica no bairro Estrela do Norte. O projeto, que faz parte da Associação de Capoeira Negrinho de Sinhá VII, tem aulas aplicadas pelo Mestre Antônio Afonso, capoeirista há 47 anos.

“O trabalho de inclusão é unir pessoas com e sem deficiência. Ou seja, durante a atividade, trabalhamos os mesmos movimentos com todos os alunos, respeitando a individualidade e dificuldade de cada um. Com as pessoas com deficiência, não busco técnica, mas sim uma atividade para que eles possam ser incluídos na sociedade”, disse o mestre Antônio.





O mestre capoeirista, formado em Educação Física, com pós-graduação em Psicomotricidade, busca desenvolver movimentos físicos e cognitivos dos alunos. Além das técnicas, o mestre mantém uma relação muito pessoal com os alunos, visto que muitos deles já participam do projeto há anos. Consequentemente, a relação entre as mães dos jovens capoeiristas é forte e perceptível. Inclusive, algumas delas também participam da aula como forma de incentivo ao filho.

Quem tiver interesse em participar da atividade pode procurar o Mestre Antônio nos dias e horários das aulas.