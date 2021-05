Projeto ‘Container do Esporte’ se instala em São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo vai receber, no próximo dia 10, o Projeto Container do Esporte no Centro de Tradições Nordestinas, no bairro Neves. A iniciativa é do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (Idec) e o grande container ficará na quadra poliesportiva por dois meses, oferecendo capacitação para profissionais e estagiários de Educação Física além de atividades do para crianças e jovens. Outras cidades também vão receber o projeto ao longo do ano: Cabo Frio, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Magé.

Segundo informe crianças e jovens das cidades contempladas farão uma imersão em cinco modalidades adaptadas – minivolei, miniatletismo, minitênis, minibadminton e minihandebol. Ao todo, participarão das atividades 240 alunos, divididos em turmas com aulas de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. Todos os materiais usados –uniformes, bolas, material didático – serão disponibilizados pelo projeto, e ficarão como legado para cada cidade por onde o Container do Esporte passar, bem como a capacitação dos profissionais locais.

Na última semana o projeto passou por capacitação de profissionais de educação física e estagiários, e um dos objetivos do projeto é a inclusão social. “Acreditamos que o desenvolvimento de parcerias como a que o projeto traz contribuem para o desenvolvimento de uma cidade”, explicou Marcelo Fernandes, presidente do Idec.





A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, também incentiva a iniciativa. “Estamos ansiosos, pois a ideia é promover a inclusão de mais de 200 crianças e adolescentes em diferentes modalidades esportivas, por meio da metodologia do miniesporte”, contou a Secretária de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Simone Monteiro.