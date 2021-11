‘Bombeiro Mirim’ abre inscrições em São Gonçalo

Trazendo oficinas de libras, inglês, educação financeira, educação ambiental, primeiros socorros, simulado com ambulância, combate a incêndio, defesa pessoal e reforço escolar, o Projeto Bombeiro Mirim está com inscrições abertas, em São Gonçalo, para alunos das Escolas Municipais Darcy Ribeiro e João Cabral de Melo Neto, ambas em Vista Alegre. A iniciativa contemplará, no total, cerca de 400 alunos, de 6 a 15 anos, e iniciará as atividades ainda no mês de novembro.

O projeto, que já acontece no 1º Grupamento de Bombeiro Civil P.C Fire, em Santa Luzia, possui 160 alunos e conta com 34 profissionais, com apoio da ONG Casa Brazil. Segundo o diretor e Sub Tenente Pierre Costa, a ideia é conseguir expandir a atividade para todas as escolas do município.

“O nosso objetivo não é formar bombeiros, é formar cidadãos, e manter viva a infância. Em São Gonçalo são 116 escolas, seria muito interessante levar o projeto para todas elas. As aulas acontecem apenas aos sábados e as crianças ficam ansiosas para o dia. Além do curso, nós também passamos atividades físicas como polichinelos e flexões”, explica o subtenente Pierre Costa.

O curso terá duração de 7 meses, sendo o primeiro mês de formação de turma. Para a diretora da Escola Municipal Darcy Ribeiro, Fabiana Rosário, as atividades foram pensadas para serem executadas no sábado, para que os alunos aproveitem mais um dia dentro da escola.

“Esse projeto dará a oportunidade de tirarmos os alunos da rua no dia de sábado. A maioria deles mora em comunidade ou próximo a ela, e proporcionar um curso como a estrutura do Bombeiro Mirim será um ganho para todos”, afirma Fabiana Rosário.