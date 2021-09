Projeto arrecada livros infantis para o Morro do Estado

O local também receberá brinquedos, roupas e chocolates que serão distribuídos no Dia das Crianças

Com a pandemia, a sociedade acendeu um alerta laranja para as questões educativas que possam colaborar com as crianças que vivem em vulnerabilidade social. Por isso, o Núcleo de Apoio e Acompanhamento Psicopedagógico (NAAP) e a equipe da Biblioteca da Estácio Niterói estão recebendo doações de livros infantis para o projeto “Era uma Vez”

A iniciativa tem o propósito de ajudar a sala de leitura do Morro do Estado, no Centro de Niterói. Os interessados em contribuir com esta ação poderão deixar os livros de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h30, na Rua Eduardo Luiz Gomes, 134, Centro de Niterói, no Bloco B do campus Estácio Niterói.

O projeto é realizado até o dia 30 de setembro e mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail thays.almeida@estacio.br . Todos os exemplares serão entregues à Associação da Comunidade Morro do Estado.

Segundo Thays Almeida, psicóloga da Estácio e organizadora do projeto “Era uma Vez”, os pequenos do Morro do Estado vão se divertir e “viajar” por meio da leitura, porém eles também gostam e precisam de brinquedos, roupas e chocolate. Ela já está pensando no Dia das Crianças e, por conta da data, também receberá estes donativos até o dia 30 de setembro, no mesmo local, dias e horário acima. Os moradores de Niterói e municípios adjacentes poderão ajudar de 4 formas diferentes: kit 1 (3 brinquedos novos ou usados); kit 2 (2 caixas de bombom ou BIS); kit 3 (roupas infantis novas e usadas, tamanho entre 8 e 14 anos) e kit 4 (meias infantis, tamanho entre 8 e 14 anos).

“Acreditamos que estas ações vão amenizar as dificuldades destas crianças que passam por um momento muito desafiador. Queremos estimular mais empatia em nossos estudantes, colaboradores e em todos os cidadãos que moram em Niterói e regiões que ficam no entorno do nosso campus”, afirma Luiz Felipe Clavery, gestor da Estácio Niterói.

Serviço:

Projeto Era Uma Vez – Doações de livros infantis para sala de leitura do Morro do Estado de Niterói

Dia das Crianças – Doações de brinquedos, roupas e chocolate

Entregas – até 30 de setembro

Local – Rua Eduardo Luiz Gomes, 134, Centro de Niterói, no Bloco B do campus Estácio Niterói

Horário – das 10h às 19h30

Dias – segunda à sexta-feira