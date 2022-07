Projeto ‘Arraial Surf Storm’ oferece aulas de surfe gratuitas

Estão abertas as inscrições para os moradores de Arraial do Cabo terem a oportunidade de dançar sobre as águas, durante as aulas de surf gratuitas pelo projeto Arraial Surf Storm, desenvolvido pela Secretaria de Governo, Eventos, Esporte e Lazer.

O projeto Arraial Surf Storm tem como objetivo incentivar a prática de exercícios desde a infância e encontrar novos talentos cabistas no esporte de praia.

As inscrições podem ser feitas no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos (Barcellão), localizado na Rua Benjamin Constant, na Praia dos Anjos. As vagas são para o público a partir dos sete anos de idade.

Para realizar a matrícula, o interessado deve levar identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4. Vale lembrar que, no caso de a inscrição ser realizada para um menor de idade, todos os documentos citados anteriormente devem ser do responsável.