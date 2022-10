Mais 203 hectares de Mata Atlântica em Niterói

As gerações futuras terão ambiente mais sustentável

Com objetivo de recuperar um total de 203 hectares, que equivale a 203 campos de futebol, de diferentes floras características da Mata Atlântica.

Desde 2019 a prefeitura de Niterói desenvolve o Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social em áreas de Mata Atlântica, realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

O município faz a sua parte para reconstruir as características iniciais das restingas e da Mata Atlântica da área do Parque Natural Municipal de Niterói, o Parnit.

Em dois anos de desenvolvimento, já foram executados aproximadamente 70 hectares do projeto que conta com a participação de voluntários que auxiliam tanto no plantio como na dispersão de sementes e manutenção das mudas plantadas.

Essa iniciativa permite que a função ecológica seja exercida com retorno da biodiversidade local, em especial a fauna que atua como grande polinizador (agente responsável pela transferência de grãos de pólen entre diferentes estruturas das flores, o que resulta na formação de frutos e sementes).

Assim acredita-se que as gerações futuras tenham um ambiente sustentável.

O secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson, explica: “o Projeto de Restauração Ecológica não só deseja a recuperação ambiental, mas sim promover o sentido de pertencimento para que a população preserve a natureza.

Trata-se de um projeto ambicioso uma vez que visa o restauro de 203 hectares de mata de nossa cidade.

Desde 2019, até agosto deste ano, já foram executados, em plantio, mais de 2 mil mudas e lançamento de sementes de diversas espécies entre herbáceas, arbustiva e arbóreas”.

As áreas verdes, arborizadas, consolidam o solo e são um estoque natural de carbono, através da fixação pelo acúmulo de biomassa em sua vegetação sendo apontadas como alternativas para reduzir os gases do efeito estufa, que são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas.

O sequestro de carbono

O processo conhecido como “sequestro de carbono” pode ser traduzido na vegetação através da capacidade fotossintética, fixando o CO2 atmosférico, fazendo a biossíntese em carboidratos para, no final, depositar na parede celular da árvore.

Em síntese, ao plantar mudas nas áreas do Projeto de Restauração Ecológica, teremos ao longo do seu crescimento a remoção do dióxido de carbono da atmosfera.

Considerando que estudos acadêmicos demostram que as árvores fixam 300 kg de CO2 no seu tempo de vida, então absorvem 7,5 kg de CO2 por ano.

Em longo prazo, ou seja, em um tempo de 40 anos, teremos cerca de 12,5 toneladas de CO2/ano/hectare retirados do município.

Lagoa de Itaipu, manguezais e ilhas

Além de Itacoatiara, o Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social também vai atuar nas ilhas Pai, Mãe e Menina, localizadas a cerca de dois quilômetros da praia de Itaipu e que integram o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset).

Conhecida como Ilha da Menina, da Filha e até mesmo Pitanga, a menor das ilhas que fica na enseada de Itaipu terá seu ecossistema totalmente recuperado.

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Prefeitura e pesquisador do Departamento de Biologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), especialista em revegetação e restauração ecológica, estão realizando um diagnóstico da ilha.

O objetivo é estudar a melhor forma de reconstituir aquele ecossistema, as técnicas que serão empregadas e espécies da flora que mais se adequarão ao solo para devolver a biodiversidade ao local que foi degradado pelo homem.

Essa intervenção faz parte do Projeto, será o maior programa desse tipo já realizado na cidade.

A meta desta fase do projeto para 2022 é fazer o diagnóstico da vegetação das três ilhas e iniciar a restauração na Ilha Menina.

O plantio de espécies nativas também irá contemplar áreas no entorno da Lagoa de Itaipu e manguezais.

Projeto de revegetação

Duas importantes áreas de preservação de Niterói estão recebendo ações de plantio e de limpeza, dentro do projeto de reflorestamento e revegetação que está sendo desenvolvido em áreas de Mata Atlântica da cidade.

Espécies como Juçara e Ipês vem sendo reintroduzidas no Parque de Cidade, e a restinga de Itacoatiara e Camboinhas também estão recebendo ações especiais, com limpeza de plantas invasoras e preparação do terreno para receber mudas próprias para a região, como a pitanga.

Em Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, doze voluntários trabalham na limpeza da restinga, com a retirada de lixo e das plantas invasoras.

Paralelamente à restauração das restingas, o projeto também contempla o reflorestamento do entorno e vales centrais do Parque da Cidade, sede do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit).

Desde agosto de 2021, voluntários já lançaram aproximadamente 340 mil sementes de palmeira juçara e plantaram 350 mudas da espécie, numa área total de cerca de 40 hectares.