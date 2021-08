Projeções no MAC celebram o mês da primeira infância

As imagens têm por objetivo destacar a importância de ações que priorizem gestantes, bebês, crianças e cuidadores

Na noite deste domingo (29), o Museu de Arte Contemporânea (MAC) foi cenário de projeções que alertam para a importância de políticas públicas que priorizem gestantes, bebês, crianças e cuidadores. Niterói está entre as 10 cidades que participam de uma ação coletiva para marcar o mês da Primeira Infância, comemorado, pela primeira vez, no Brasil.





Projeções foram exibidas na noite deste domingo

As cidades envolvidas nesta iniciativa fazem parte da Rede Urban95 Brasil, que reúne, atualmente, 24 municípios brasileiros. O objetivo é promover, desenvolver e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos nas cidades brasileiras. A escolha de um mês específico reforça a mobilização da sociedade civil, a criação de políticas públicas e a visibilidade do tema.

A secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, reforça a importância do olhar de todos para o desenvolvimento das crianças.

“Estou bastante emocionada com as projeções por ver que a cidade, através do Mac, está abraçando as gestantes, a primeira infância e os seus cuidadores. O prefeito Axel Grael assumiu um compromisso com a primeira infância, que é um período fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Tem que ser de forma integral com saúde e educação, mas também com atividades culturais, contato com a natureza, respirar um ar limpo, estar em contato com outras crianças e outras famílias com garantia de segurança e acessibilidade. A cidade tem que acolher esse público com todas as suas necessidades. Este mês da primeira infância é o momento de sensibilizarmos toda população porque é necessária uma cidade inteira para educar e promover um desenvolvimento sadio para uma criança”, avalia Valéria.

“Estou bastante emocionada com as projeções”, afirmou a secretária Valéria Braga

O projeto apoia os municípios na elaboração de diagnósticos locais sobre a experiência e o acesso do público infantil e seus cuidadores aos espaços urbanos, disponibilizando dados para embasar a construção de políticas públicas mais assertivas para a primeira infância e alinhadas a outras agendas estratégicas locais. A secretaria estratégica da rede, composta pela Fundação Bernard Van Leer e pelo Instituto Cidades Sustentáveis, oferece apoio técnico nos temas de urbanismo e mobilidade, com foco em crianças pequenas e seus cuidadores, além de uma consultoria para o aprimoramento de ações e políticas públicas na área.

Mais ações em Niterói

Niterói está desenvolvendo e ampliando uma série de iniciativas voltadas para promover mudança de comportamento no cuidado de crianças de 0 a 6 anos. Desde o dia 18 de agosto está no ar, via plataforma digital Colab, a consulta pública “Pé de Infância” voltada para os pais e pessoas que cuidam de crianças nesta faixa etária. A pesquisa pode ser acessada pelo link https://consultas.colab.re/pedeinfancia, até o dia 7 de setembro.

A pesquisa vai demonstrar como é a rotina destes pais e cuidadores para a elaboração de projetos voltados para público de 0 a 6 anos e, também, para as gestantes. São perguntas voltadas para o relacionamento com as crianças, locais preferidos para diversão e os tipos de brincadeiras preferidas, entre outras.



O projeto Pé de Infância foi desenhado com bases científicas e levando em conta cartografias afetivas das comunidades, participação de gestores dos municípios e participação de especialistas em Primeira Infância. A ideia foi criar uma caixa de ferramentas que ajude cuidadores de crianças pequenas a incluir três comportamentos fundamentais em suas rotinas: brincar, cantar e contar histórias diariamente durante a primeira infância.

A agenda de projeções começou no dia 22, em Brasília (DF). Na segunda (23), foi a vez de Campinas (SP); na quarta-feira, Jundiaí (SP); dia 25, em Caruaru (PE); dia 26 em Aracaju (SE); 27 em Fortaleza (CE) e 28 em Crato (CE). Neste domingo foi a vez de Niterói. Durante esta semana, as projeções acontecem em Pelotas (RS), no dia 30, e Brasiléia (AC), dia 31, que encerra o evento.

Fotos: Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói