Proibição de venda de sacolas plásticas em mercados e comércios de Maricá

A Câmara dos Vereadores de Maricá votou vários projetos que englobam desde proibição da venda de sacolas de plásticos até mudança de nome de algumas ruas. O primeiro, de autoria do presidente da Câmara Aldair de Linda, prevê a proibição da cobrança de sacolas descartáveis biodegradáveis, de papel ou de qualquer outro material que não polua o meio ambiente para embalagem e transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais. Esse projeto foi votado e aprovado em primeiro turno e o não cumprimento da lei acarretará notificação e multa.

Também foi votado o PL, de autoria do vereador Dr. Felipe Auni, que institui a Semana Municipal do Ciclismo. Os vereadores também PL, de autoria do mesmo vereador, que dispõe sobre a realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais. Também foi votado PL de autoria do vereador Aldair de Linda, que institui o Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos.

RUAS

Os vereadores votaram projeto de autoria do vereador Frank Costa que dispõe sobre a denominação da Rua Abrahão Aloísio a atual Rua 21 de Abril , no Bairro São José do Imbassai. Também foi votado projeto do vereador Xandi de Bambui, que dispõe sobre a denominação da Rua Bráulio Antônio de Oliveira, da atual Rua 86, no Bairro Jardim Balneário, em Bambuí; e da Avenida Maria Roza da Costa, da atual Avenida F, do Bairro Jardim Balneário, em Bambuí.