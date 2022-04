Proibição de aumento nos pedágios anima motoristas

Ainda dependendo de sanção do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o projeto de Lei que proíbe o aumento das tarifas dos pedágios nos finais de semana e feriados, agradou quem costuma viajar para a Região dos Lagos. Junto com o aumento nos combustíveis, a alta nos sábados, domingos e dias festivos costumam irritar motoristas que trafegam por essas rodovias estaduais.

O texto foi aprovado na Alerj, na última quinta-feira (7). Na justificativa, a alta do preço do pedágio encarece serviços, alimentos e passagens de ônibus que vão para as cidades dos Lagos. Apesar do Rio ter duas rodovias concessionadas, somente a CCR Via-Lagos faz a cobrança adicional, saltando de R$ 14,70 para R$24,50. A empresa é responsável pela RJ-124. A outra rodovia é a RJ-116, que fica sob cuidados da Rota 116.

Porém, o preço da tarifa afasta o motorista, que em alguns casos buscam rotas alternativas. É o que faz o corretor de imóveis Ubiratan Ramos, 45. O niteroiense tem o costume de ir para Saquarema, mas prefere evitar a RJ-124, e segue pela RJ-106, que corta o município de Maricá. O problema para ele, além da cobrança, são os buracos que existem em qualquer rodovia.

“O que não falta é buraco nas três vias. Mas, se fosse mais barato o pedágio, todos nós viajariam mais vezes, pois já temos a despesa agressiva da gasolina”, afirmou.

Divulgação

A RJ-124 inicia em Rio Bonito, e depois de 58 quilômetros de extensão, termina em São Pedro da Aldeia, cidade onde João Marcos, contador de 25 anos, tem casa e visita quinzenalmente. O gonçalense disse para A Tribuna que por causa desse aumento, as visitas precisaram diminuir. E para ele a medida pode ser justa pois a tarifa adicional penaliza as famílias que tentam aproveitar o fim de semana.

“Justamente nos finais de semana e feriados, quando o fluxo de carros é maior, a CCR aproveita o aumento das taxas para incrementar consideravelmente sua receita sem justificado aumento dos seus custos. Isso penaliza as pessoas que aproveitam o fim de semana para passear ou visitar suas famílias. Por outro lado, não vemos justificativa para o aumento, já que os custos operacionais não são tão impactados”, destacou.

Divulgação

A servidora pública Renata Diuana, 34, compartilha dos mesmo pensamento e destacou que os momentos de lazer estão cada vez mais raros. O motivo: a recessão econômica atual, junto com os impactos da pandemia, que deixou muita gente desempregada ou com salários reduzidos.

“Essa cobrança é muito superior, o que inflaciona o ir e vir. E devido o aumento, muitas vezes a gente deixa de viajar. O que era pra ser um momento para relaxar, com esse aumento abrupto, as pessoas estão deixando de ter esses momentos”, garantiu.

Sobre o impacto que essa medida pode causar nas passagens de ônibus, a reportagem entrou em contato com a empresa que administra a viação 1001. Entretanto, a empresa disse que não iria se manifestar no momento. O governador Cláudio Castro (PL) tem até o dia 07 de maio para sancionar ou vetar o projeto de Lei.