Programação Virtual do Teatro Municipal de Niterói

O Teatro Municipal de Niterói dá continuidade a sua programação virtual de julho com Elisa Lucinda, Bloody Mary, Leitura Dramatizada e Tereza Cristina. A ideia das programações online surgiu devido à situação atual de pandemia, onde o isolamento social é necessário para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19.

Nos dias 23 e 30 de julho às 19h será a vez de Elisa Lucinda fazer a Leitura de “Livro do avesso, o pensamento de Edite”. A atriz, escritora e poetisa Elisa Lucinda faz uma leitura em 3 episódios do seu mais novo lançamento: “Livro do avesso, o pensamento de Edite”, da Editora Malê (2019).

Segundo romance de Elisa Lucinda, Livro do avesso, o pensamento de Edite é uma prosa poética deliciosa de ler. Faz rir, emociona e enternece. A personagem principal, Edite, narra a sua trajetória do desejo, seus afetos, amizades e amores com a liberdade de um contínuo fluxo de consciência. Desejo, movimento e escuta estão neste quase diário, de tão íntimo, nesta ficção de boas surpresas inventivas – que possibilitam uma leitura não linear do romance. Elisa entrega o pensamento de Edite.

No dia 24 às 20h será o evento Baú TMN com Tereza Cristina com um depoimento da cantora niteroiense e trechos do show “Nas ruas por onde andei” – gravado ao vivo no Teatro Municipal de Niterói, no dia 16 de agosto de 2018. No dia 28 às 19h está agendado “Inarredável Compromisso!”, de Aldir Blanc. A leitura dramatizada, com Anja Bittencourt e Vanja Freitas, em tom de homenagem ao mestre Aldir Blanc, fizeram uma ‘live de sétimo dia”, lendo o texto que adaptaram junto a Sônia Borges, provocando forte emoção entre seus expectadores. É esta live que retorna agora aos “palcos” do Teatro Municipal de Niterói.