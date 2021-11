Programação natalina é aberta em Niterói

Foi dada a largada para os eventos e apresentações especiais para o período natalino em Niterói. O show de Wagner Tiso marcou a abertura do Natal da Esperança. Regente, pianista e compositor mineiro, Tiso apresentou vários clássicos no palco montado sobre as águas do lago do Campo e encantou o público com músicas como, por exemplo, “Coração de Estudante”. Antes do pianista, as cantoras Daíra e Júlia Vargas apresentaram, no mesmo espaço, o show “Amar e mudar as coisas”, um tributo a Belchior.

De acordo com o governo municipal, o Natal da Esperança terá uma extensa programação cultural com o objetivo de levar alegria à população de Niterói, além de prestar homenagens às vítimas da Covid-19. A Prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, que vão acontecer seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, compareceu ao Campo de São Bento acompanhado da primeira-dama, Christa Vogel Grael. O prefeito falou sobre a celebração do Natal da Esperança. “É um momento da gente refletir sobre tudo que aconteceu esse ano. Um ano difícil. Um ano de pandemia. Um ano em que houve um grande esforço de imunização da população, de salvar vidas”, disse Axel.

Wagner Tiso destacou a satisfação de voltar a se apresentar com a presença do público e fez um agradecimento à cidade. “Niterói me trouxe de novo para as plateias. Muito obrigado”, afirmou o compositor mineiro.

Programação

O Natal da Esperança terá ao todo 40 apresentações artísticas nos finais de semana até 19 de dezembro. Além do Campo de São Bento, os espetáculos acontecem em outros quatro espaços da cidade aos sábados e domingos: Horto do Fonseca (Zona Norte), Horto do Barreto (Zona Norte), Horto de Itaipu (Região Oceânica) e Parque Esportivo e Social do Caramujo (Zona Norte). Além dos finais de semana, haverá manifestações artísticas diárias, durante a semana, até 23 de dezembro, no Campo de São Bento.