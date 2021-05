Programação marca Dia do Turismo e homenagem às mães em Cabo Frio

Em comemoração ao Dia Nacional do Turismo e ao Dia das Mães, a prefeitura de Cabo Frio realiza, amanhã (8), uma série de atividades ao ar livre em pontos estratégicos da cidade. Todas as atividades seguirão as regras de prevenção ao contágio do coronavírus.

A programação começará às 8h na Praça da Cidadania, na orla da Praia do Forte, com o lançamento do marco zero do Circuito de Cicloturismo da Região Sudeste.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, neste fim de semana Cabo Frio vai entrar para a rota nacional do ciclismo com o primeiro circuito da Região Sudeste. Ao todo são 450 quilômetros de extensão, atravessando 13 cidades.

“No sábado, pela manhã, vamos inaugurar o marco zero desse circuito com um passeio ciclístico saindo da Praça da Cidadania. Além desse acontecimento, de grande importância, teremos homenagem ao setor turístico, que tem um alto potencial econômico, social, cultural e ambiental, de olho na volta à normalidade após esse momento adverso de pandemia”, destaca Carlos Cunha.

Em antecipação ao Dia das Mães, comemorado no domingo (9), atividades esportivas serão realizadas ainda no sábado (8). Às 10h, em frente à Bandeira Azul, na Praia do Peró, será realizada aula de zumba. Já em Tamoios, às 14h, haverá passeio ciclístico do paredão da Praia de Unamar até a Praia do Pontal, em Santo Antônio.