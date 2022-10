Programação especial para o Dia das crianças

No Dia das Crianças, os pequenos podem aproveitar uma programação especial com muita diversão e entretenimento tanto em Niterói quanto em São Gonçalo.

Os Bolofofos se apresentam na Sala Nelson Pereira dos Santos, várias oficinas e brincadeiras no Campo de São Bento, peça infantil no Theatro Municipal e a Caravana de Arte e Lazer anima a criançada na praça Zé Garoto.

Amanhã (12), os personagens de Bolofofos sobem ao palco às 11horas, em produção ao vivo inédita. Vão apresentar todos os hits cantados.

Com mais de 2 bilhões de views na internet, Bolofofos conquista fãs de todas as idades com uma fórmula simples: músicas alto-astral e que não deixam ninguém de fora, pois as composições são pensadas para a diversão da família inteira. Com ritmos da cultura pop e humor inteligente, cantam de maneira bem-humorada situações e emoções do dia a dia.

A classificação indicativa do espetáculo é livre, e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla no link

https://bileto.sympla.com.br/event/76564/d/158534/s/1055012 ou diretamente na secretaria da Sala Nelson.

SERVIÇO

Bolofofos – Show ao vivo

Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói.

Data: 12/10 – quarta-feira

Horário: 11h

Valor do ingresso: R$80 (inteira) R$40 (meia)

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/76564/d/158534/s/1055012

No Campo de São Bento, nesta quarta (12), a partir das 9 horas, diversas atividades para as crianças. Pinturas, camarim, teatrinho e oficinas de slime, massinha, cupcake, artes, bijus, etc. O evento é gratuito e funciona até 12 h.

O Theatro Municipal de Niterói vai oferecer duas apresentações do espetáculo infanto-juvenil “A saga de Dandara e Bizum a caminho de Wakanda”, às 15h e às 17h30m. A peça narra a trajetória de duas crianças negras periféricas no estado do Rio de Janeiro durante o ano de 2080, mais precisamente num quilombo chamado Palmares.

SERVIÇO

“A saga de Dandara e Bizum a caminho de Wakanda”

Classificação: livre.

Ingresso: R$ 10 (cada ingresso dá direito a um adulto levar duas crianças gratuitamente).

Link de compras: https://bileto.sympla.com.br/event/77158.

Endereço: Rua Quinze de Novembro 35, Centro, Niterói.

Em São Gonçalo, a prefeitura criou a “Caravana de Arte e Lazer”, um projeto que vai percorrer, ao longo dos meses, 60 locais do município.

Através de brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, o projeto vai atravessar as principais áreas de vulnerabilidade social. A primeira ação será nesta quarta-feira, dia 12, Dia das Crianças, na Praça Estephania de Carvalho, no Zé Garoto.

12 de outubro: Praça Estephania de Carvalho, no Zé Garoto, das 9h às 13h;

15 de outubro: Praça do Porto do Rosa, das 9h às 13h;

16 de outubro: Sest Senat, em Tribobó, das 9h às 13h.