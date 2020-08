Programação especial na TV Brasil

No dia 21 o destaque da a TV Brasil , excepcionalmente às 23h, é a cantora e compositora paraense Lia Sophia que faz o show inédito “Carimbolando” gravado com exclusividade pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES para o programa Todas as Bossas. A performance mescla os sons da Amazônia às batidas internacionais em uma combinação dançante e original.

À tarde, ao vivo, às 14h, o programa Sem Censura recebe a jornalista Izabella Camargo e o biólogo Guilherme Domenichelli para um papo com a apresentadora Tâmara Freire. Enquanto escritora fala sobre o lançamento de seu primeiro livro, “Dá um tempo!”, o especialista comenta sobre o lobo-guará e a preservação da espécie que é o símbolo das novas notas de R$ 200. Já às 20h30min, o segundo episódio inédito do seriado documental Vale de Água e Fogo revela os desafios da fauna e flora com as secas nas intensas mudanças sazonais na região do Rio Luangwa, na Zâmbia. A produção acompanha as transformações neste rico ecossistema do continente africano.

Logo após, às 21h30min, a TV Brasil apresenta os dois últimos episódios da série de dramaturgia “Contos de Charles Dickens”, obra da BBC que combina os principais personagens de clássicos da literatura do romancista britânico.Mais tarde, também em horário especial, à meia-noite, o programa Cena Instrumental exibe o espetáculo do acordeonista, pianista, compositor e arranjador Kiko Horta, com seu projeto Forró do Kiko. Além do show exclusivo e inédito no estúdio da emissora pública, o músico também bate um papo com a apresentadora Bia Aparecida.