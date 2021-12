Programa Supera RJ será estendido até o fim de 2022

O Programa Supera RJ, auxílio emergencial do Estado do Rio de Janeiro, será estendido até 31 de dezembro de 2022. É o que estabelece a Lei 9.516/21, de autoria do Poder Executivo (Mensagem 38/21), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial de ontem (21).A proposta altera a Lei 9.191/21, de autoria original do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), que instituiu o programa. Segundo a medida, o valor do benefício continuará o mesmo: renda de até R$ 300 para a população fluminense em situação de vulnerabilidade social e uma linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos. O valor pago pelo governo é de R$ 200,00, tendo adicional de R$ 50,00 para cada filho menor de idade, com limitação de dois filhos.No novo texto passa a constar também que a solicitação poderá ser feita por pessoas que estejam nas faixas de pobreza ou extrema pobreza. As despesas serão custeadas com valores provenientes de superávits financeiros do orçamento de 2021.De acordo com o governo, a atual situação exige o enfrentamento de efeitos econômicos e sociais para além do período de emergência de saúde pública, considerando o fato de que as alterações minimizarão as consequências da pandemia e contribuirão para o desenvolvimento econômico do estado. Segundo o Executivo, a iniciativa se configura como uma injeção de recursos na economia.

Nova regra para beneficiários inscritos no CadÚnico

De acordo com a lei, pessoas que comprovarem renda mensal igual ou inferior a R$ 200 – abaixo da linha da pobreza -, estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e não sejam beneficiárias de qualquer outro programa de complementação de renda federal ou municipal poderão solicitar o auxílio. Hoje, o benefício do SuperaRJ é oferecido aos inscritos no CadÚnico sem necessidade de inscrição.

Já os desempregados, que perderam o emprego durante a pandemia da Covid-19 e quando empregados possuíam renda mensal de até R$ 1.500, permanecem com regras inalteradas para receber o benefício. Pela regra atual, esse grupo já precisa se inscrever para receber o benefício. Para isso, é só acessar o site superaRJ.rj.gov.br e clicar em “inscreva-se” na caixa “perdeu seu emprego”.

Mais de R$ 154 milhões em investimentos

Criado no primeiro semestre deste ano para ajudar a população mais carente do estado no enfrentamento à pandemia da Covid-19, o SuperaRJ já recebeu o aporte de mais de R$ 154 milhões em investimentos em 2021. Até o final do ano, o governo prevê investir mais cerca de R$ 35 milhões no programa de complementação de renda.