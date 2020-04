Programa Niterói Presente se expande para o Barreto

O Programa Niterói Presente está se expandindo e chegou ao Barreto, na Zona Norte da cidade. Com a presença de representantes das forças de segurança, entre as quais a PM, Guarda Municipal, e do Governo do Estado, o prefeito Rodrigo Neves esteve no bairro na manhã dessa sexta-feira (17) e anunciou a boa notícia, transmitida ao vivo pelas redes sociais.

“O Barreto é um bairro muito querido e limítrofe com outros bairros de São Gonçalo. O Programa é uma realidade em Niterói e nos últimos dois anos a cidade vem reduzindo a criminalidade significativamente. Tivemos 80% de redução de roubos de veículos, 60% no roubo de rua, e também redução no roubo de estabelecimentos comerciais”, afirmou Rodrigo Neves.

O prefeito ressaltou mais uma vez a importância do esforço integrado das forças de segurança da cidade e que o programa vai trazer resultados positivos para a população do Barreto e a Zona Norte da cidade. Foram entregue na cerimônia, novas viaturas e motocicletas e o contingente que vai atuar no bairro é formado por agentes recrutados, entre outros, do Exército Brasileiro, que reforçarão o patrulhamento na região.

O Barreto está sendo o oitavo bairro incluído no programa, que já conta com mais de 300 agantes em Icaraí, Centro, Santa Rosa, Fonseca, São Francisco, Charitas e Jurujuba.

Em apuração