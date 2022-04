Programa Esporte presente em Tanguá está com inscrições abertas

A Prefeitura de Tanguá, em parceria com o Governo do Estado, iniciou as inscrições para seis modalidades esportivas do programa Esporte Presente. São elas, tênis, vôlei, basquete, futebol feminino, atividades físicas para a melhor idade e artes marciais.

As inscrições podem ser feitas através dos núcleos esportivos espalhados pela cidade ou na Secretaria de Esportes do município, localizado no Centro de Referência da Juventude, na Av. João Baptista Cáffaro, na Ampliação.

A iniciativa tem o objetivo de levar esporte e saúde à população, através de aulas de diversas modalidades e de atividades que promovam a saúde, nas mais variadas vertentes.