Programa Empresa Cidadã com inscrição aberta

Até sexta-feira (14), as inscrições estão abertas para a terceira fase do programa Empresa Cidadã, programa da Prefeitura de Niterói. A ideia é proteger mais 12 mil postos de trabalho, totalizando 24 mil empregos garantidos no município. O programa beneficia as empresas que tenham até 49 empregados com pagamento de um salário mínimo por três meses para até nove empregados.

Para participar, é preciso acessar o site https://empresacidada.niteroi.rj.gov.br , clicar em ‘solicitar adesão’, preencher o formulário de inscrição; anexar os documentos exigidos (GFIP relativa a março de 2021; GRF relativa a março de 2021; Contrato social da empresa; RG do administrador e CPF do administrador) e aceitar o termo de adesão. Os documentos serão conferidos e, caso tudo esteja correto, o empregador receberá um e-mail com o protocolo de atendimento e a confirmação da solicitação.

“A ampliação do Empresa Cidadã era uma grande demanda dos empresários da cidade. Como resposta, o prefeito mandou para a Câmara o projeto de lei aprovado na semana passada para duplicarmos o número de empregos garantidos. Começamos agora o processo de chamamento para entrada no Novo Empresa Cidadã, que vai injetar mais R$ 39 milhões para proteger aproximadamente mais 12 mil postos de trabalho. É um grande esforço para mantermos os empregos, o salário e a dignidade de milhares de niteroienses, além de fomentar a economia da nossa cidade”, pontuou a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz.