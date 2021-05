Programa ‘Empoderadas’ ajuda vítimas de violência

A coordenadora do programa Empoderadas, Erica Paes, se reuniu hoje no Auditório GM Mário Batista, na Venda da Cruz, para apresentar o trabalho a representantes da DEAM (Delegacia de Atendimento Especial à Mulher), CEDIM (Conselho Estadual de Direitos da Mulher), Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de São Gonçalo, CEOM (Centro Especial de Orientação à Mulher), a Guarda Municipal, as Subsecretarias de Proteção Social Especial e de Proteção Social Básica, e a Patrulha Maria da Penha.

Erica foi apresentar o programa aos órgãos e equipamentos do município que atuam no enfrentamento à violência de gênero, fortalecendo o combate à violência e a orientação às mulheres acerca das principais situações de risco, além das formas de prevenção.

Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Ana Cristina da Silva, essa integração é fundamental para contribuir com o avanço das políticas públicas do município voltadas ao combate da violência de gênero.

“Tenho certeza que esse programa irá agregar às ações que já desenvolvemos na subsecretaria. Infelizmente, as estatísticas de violência contra a mulher só crescem, daí a importância de se fazer o trabalho preventivo para diminuição desse número, que é um dos objetivos desse programa”, ressaltou a subsecretária.

De acordo com Erica, uma das iniciativas é fomentar o trabalho e renda, para que as vítimas possam garantir sua independência e romper com o ciclo de violência em que se encontram.

“O Empoderadas ensina técnicas de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Ensinamos como elas podem se antecipar e reconhecer um criminoso, mas também atuamos com mulheres que vêm de outros traumas, com atendimento psicológico gratuito, não apenas para a mulher, mas também para seus filhos”, disse Erica.

Uma das autoridades que marcaram presença no encontro foi a delegada da DEAM-SG, Carla Tavares, que destacou a importância dessas políticas para se fechar o ciclo de apoio às mulheres vítimas de violência.

“Acho esse programa de suma importância, pois o que mais vemos na delegacia são os casos de violência e a mulher, muitas vezes, não consegue sair desse ciclo de violência por não ter uma oportunidade, uma renda. A delegacia consegue investigar crimes e prender criminosos, mas não consegue dar essa outra oportunidade de fechar o ciclo, que a prefeitura, com essa parceria, está proporcionando”, disse a delegada.

Após essa visita técnica e com os dados do município em mãos, o Programa Empoderadas irá retornar em um segundo momento para apresentar como a iniciativa pode ser empregada dentro da realidade da cidade.