Programa Educação e Família é lançado em escolas municipais de São Gonçalo

Buscando estimular e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante, aconteceu o lançamento do Programa Educação e Família em São Gonçalo. Estiveram presentes no evento o secretário de Educação, Maurício Nascimento, e os diretores e conselheiros escolares das 14 escolas municipais da cidade que foram selecionadas segundo critérios do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, foram selecionadas 5.755 Escolas Públicas de Educação Básica no Brasil.

“Principalmente neste período em que ainda estamos vivendo uma pandemia, é muito importante a participação dos pais na vida escolar do aluno. Esse projeto aproxima os responsáveis e as escolas, fazendo com que estejam mais integrados às rotinas da unidade em que seu filho estuda, conhecendo as instalações físicas, interagindo com professores e demais profissionais da educação e ainda podendo opinar junto aos diretores quanto às propostas, para fazer do ambiente escolar um local cada vez mais agradável para o aluno”, explicou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

No Programa Educação e Família, serão desenvolvidos alguns planos de ação com oficinas, palestras, visitas guiadas, reunião de talentos, rodas de conversa, entre outras atividades que serão definidas exclusivamente pela comunidade escolar, principalmente pelos conselhos escolares de cada unidade contemplada. Por intermédio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), será viável o financiamento dos planos de ação das escolas, que têm prazo de envio até 30 de setembro de 2021.

Os princípios que norteiam o programa são a promoção da educação como direito social básico; a oferta de educação de qualidade para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; e o protagonismo da família e da escola para a garantia do direito à educação e construção do projeto de vida do estudante.

Escolas selecionadas em São Gonçalo

CIEP Brizolão 051 Municipalizado Anita Garibaldi

Colégio Municipal Amaral Peixoto

Colégio Municipal Ernani Faria

Colégio Municipal Estephânia de Carvalho

Colégio Municipal Irene Barbosa Ornellas

Colégio Municipal Presidente Catello Branco

Escola Municipal Anisio Spinola Teixeira

Escola Municipal Célia Pereira da Rosa

Escola Municipal Luiz Gonzaga

Escola Municipal Pastor Ricardo Parise

Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire

Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcanti

Escola Municipal Raul Veiga

Escola Municipal Visconde de Sepetiba