Programa de TV voltado à causa animal estreia segunda-feira

Quem mora em Cabo Frio e gosta do universo dos amigos de quatro patas terá uma nova opção de entretenimento. Na próxima segunda-feira (1º), às 19h, estreia o programa Planeta Animal.

A atração será apresentada pelas protetoras Chris Neri e Patrícia Nunes e promete prender a atenção do público que assiste à Cabo Frio TV. O programa irá ao ar semanalmente, sempre no mesmo dia e horário ou pelo canal Programa Planeta Animal no YouTube.

Depois de 21 episódios do Programa Animal Legal, a apresentadora Patrícia Nunes, Protetora e Resgatista certificada pela Proteção Animal Mundial (World Animal Protection), com experiência em acolhimento e também ativista, convidou a sumidade na temática, Chris Neri, para dividir o microfone.





Várias atrações voltadas à causa animal estarão no programa

Com nova roupagem, uma dinâmica diferente, inclusive com situações reais de maus-tratos a animais, entrevistas com autoridades e outros afins e, claro, com muita ação nos resgates a animais realizados pela própria Chris e por seu esposo Randel Silva, que são peritos ambientais e resgatistas, ativistas, ícones internacionalmente conhecidos pelo trabalho que realizam.

Além disso, não vão faltar as fofuras dos quadros “Que bicho que deu?” e “Protetorzin”, que prometem encantar ainda mais as noites de segunda-feira. De acordo com as apresentadoras, o Planeta Animal traz uma mensagem de paz, saúde e amor aos animais com o lema de que “Toda vida importa”.