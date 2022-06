Programa de combate às drogas forma novos alunos em Saquarema

Na última sexta-feira (24), a Prefeitura de Saquarema, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizou a formatura dos alunos da rede municipal junto ao Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD. A ação aconteceu no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães e reuniu autoridades, policiais e familiares para a entrega de certificados. 430 alunos, instruídos pelos policiais Sargento David e Cabo Braga, receberam a certificação de formação pelo curso do PROERD.

O Programa é uma integração entre Escola, Família e Polícia e é desenvolvido com lições que ensinam o aluno a compreender e refletir sobre consequências de escolhas levando-o a optar por decisões seguras e responsáveis, além de ensinar estratégias de resistência ao oferecimento de drogas bem como prevenção ao bullying.

Durante discurso na abertura do evento, a Prefeita Manoela Peres lembrou aos alunos a importância dos conselhos dos pais e o perigo das drogas: “Vivemos em uma época onde é muito fácil recebermos convites ruins, para fazer coisas ruins. É importante que a criança e o adolescente saiba dizer não para as drogas e, assim, ficar distante deste mal que assola tanto a nossa sociedade”.

O programa é realizado a cada semestre e, ao final de cada etapa, os alunos fazem uma redação sobre os temas ensinados. Para incentivar ainda mais os alunos, os dois melhores textos são premiados ao final de cada formatura.

Cada aluno participante do PROERD recebe uma apostila de estudos, fornecida pela Polícia Militar e pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Após a formatura, o aluno passa a ser um multiplicador de boas informações, sendo capaz de atuar em seu círculo social e familiar como um agente disseminador de ações contra as drogas e bullying.

A Prefeitura de Saquarema apoia o desenvolvimento de ações preventivas aos alunos da rede municipal. Nesta edição, participaram estudantes das escolas Jardim Ipitangas, Walquides de Souza Lima, Vilatur, Elcira de Oliveira Coutinho, Lúcio Nunes, Margarida Rosa de Amorim, José Bandeira, João Laureano da Silva e Maria Luiza de Amorim Mendonça.