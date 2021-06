Programa de Amparo ao Emprego em Maricá movimenta economia

Mais 65 novas empresas se inscreveram no Programa de Amparo ao Emprego (PAE), que concede o benefício de R$ 1.045 ao empregado vinculado a microempreendedor individual e a trabalhadores de micro e pequenas empresas que tiveram suas atividades prejudicadas por conta do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

Essas novas empresas cadastradas se juntam a outras 224 já participantes, o que representa uma proteção de 1.463 postos de trabalho dentro do município, desde o início da pandemia. Ao lado do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), o PAE representa um dos pilares de sucesso da estratégia da cidade no combate aos efeitos econômicos da pandemia.

Por conta dessas iniciativas, Maricá atravessou todo o ano de 2020 gerando mais empregos formais do que perdendo, o que garantiu um resultado positivo de 7% em um cenário onde todas as cidades registraram índices negativos no estado.