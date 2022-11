Programa Caça Fios já retirou mais de duas toneladas de fiação na cidade do Rio

A Operação Caça Fios, coordenada pela Rioluz, da Prefeitura do Rio em um mês retirou mais de duas toneladas de fiação sem uso dos postes da cidade.



A Operação passou a atuar em todas as regiões da cidade, iniciando pelos bairros de Botafogo, Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Maracanã, Cachambi, Irajá, Jacarepaguá, além de Benfica.



A Operação Caça-Fios é uma força-tarefa para eliminar fiações que ficam soltas, partidas e caídas no chão em virtude dos constantes furtos de cabos da rede elétrica da cidade e de fiações de telecomunicações desordenadas.



A ação conta com o apoio das subprefeituras do Rio, que estão identificando os locais que necessitam, com urgência, desta intervenção e informando às gerências regionais da Rioluz.



Com sete caminhões cestas, os técnicos da Rioluz rondam a cidade para realizar o trabalho. Todo material recolhido irá para o depósito de gerência de materiais em Marechal Hermes, e ficará disponível por 30 dias para a empresa recolher. O material que não for recolhido, será descartado como sucata, leiloado e a verba revertida para os cofres municipais.



“Nossa missão é arrumar esses cabos que estão soltos e sem uso nos postes da cidade, que ficam no rastro das tentativas de furto do parque de iluminação do Rio. É importante salientar que não iremos mexer nas fiações da concessionária de energia e de telecomunicações em funcionamento, apenas nas fiações que estão soltas enfeiando a paisagem urbana ou podendo causar um acidente com os pedestres” – afirma o presidente da Rioluz, Paulo Cezar dos Santos.

