Programa ‘Bairro Seguro’ chega em Itaipuaçu

A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai lançar o programa “Bairro Seguro’ em Maricá, no próximo fim de semana. Trata-se de um reforço na segurança do município, e a cidade será a primeira fora da capital a receber o programa, que terá como bairro piloto, Itaipuaçu.

Inicialmente serão três viaturas a mais e seis policiais por turnos: manhã, tarde e noite, representando um total de 18 policiais, considerando que o número poderá aumentar. Os veículos já estão no 12º Batalhão de Niterói e prontos para entrar em atividade.

O prefeito Fabiano Horta, comemorou o reforço e justificou pela escolha do bairro. “Trata-se de um programa com um conceito de atuação policial de proximidade. A polícia mais presente no bairro e atuando em interação com a comunidade. Nos comprometemos a oferecer a contrapartida necessária para que o projeto seja efetivamente executado. Itaipuaçu cada vez mais apresenta características de localidades com forte adensamento populacional, gerando demandas por um projeto de segurança pública dessa natureza”, comentou o prefeito de Maricá.

Segundo o comandante do 12º BPM, coronel Sylvio Guerra, a escolha de Itaipuaçu atende uma demanda do governo municipal de lá. “É um novo policiamento, com novas viaturas e diferenças do Segurança Presente”

Segundo o secretário de Polícia Militar o programa tem por filosofia a proximidade: “É um policiamento que vai precisar muito da participação da população. O planejamento visa a parte oceânica, a parte residencial e comercial também. Além de funcionar 24 horas”.