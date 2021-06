Programa ‘Bairro Seguro’ chega em Itaipuaçu

Um novo programa de policiamento chegou hoje no bairro Itaipuaçu, em Maricá. O ‘Bairro Seguro’ foi criado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Maricá. O objetivo do programa é criar laços de confiança entre a população e a polícia. O distrito de Itaipuaçu, que conta com aproximadamente 40 mil habitantes, é o primeiro local a receber o projeto fora da capital. Em Maricá o programa começará com três viaturas a mais e seis policiais por turnos: manhã, tarde e noite, sendo um total de 18 policiais, aumentando a sensação de segurança no bairro.

“Queremos a proximidade do policial com a população, que o morador conheça o policial pelo nome, que se sinta seguro e protegido por esse programa. Queremos a segurança da população, que o trabalhador saia sem medo, que os pais possam mandar os filhos para escola com segura”, disse o governador.

“Mais viaturas contribuem muito para a segurança do bairro. É um novo policiamento que agrega na segurança”, disse o comandante do 12º BPM, Coronel Sylvio Guerra.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Tenente Coronel Júlio César Veras, contou que um planejamento foi realizado junto a Polícia Militar.

“Preservação da ordem pública é missão constitucional da Polícia Militar e sem dúvidas que o reforço do efetivo da PM no nosso município, sobretudo em Itaipuaçu com esse projeto Bairro Seguro, colabora e muito com o ordenamento público. É um projeto inovador que a PM vem implementando na Capital com muito sucesso e tenho certeza de que, em Maricá, não será diferente e quem ganha com isso é a população”, pontuou.

O foco do programa é a prevenção dos principais delitos, aumentando a sensação de segurança. As equipes terão aparelhos celulares funcionais para manterem contato umas com as outras e agilizar o atendimento à população de forma institucionalizada e transparente.