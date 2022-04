Programa ‘Asfalto Presente’ chega em Rio Bonito

A população de Rio Bonito está perto de poder comemorar a pavimentação das ruas da cidade. Em um convênio assinado entre a Prefeitura de Rio Bonito e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, o município já tem ordem de início para o programa ‘Asfalto Presente’.

O objetivo é melhorar a malha rodoviária do município, que foi danificada por conta das chuvas. As intervenções começam pelas ruas da Mangueirinha, na entrada da cidade, e seguem por outras vias do Centro, como a Avenida Sete de Maio.

O Departamento de Estrada de Rodagem (DER) irá fornecer materiais e insumos para a execução dos projetos apresentados pela prefeitura. Caberá ao município realizar as obras, conservação, manutenção e demais ações previstas no projeto de melhorias.

Esta é mais uma obra importante que a gestão municipal vai iniciar em parceria com o Governo do Estado, visando o bem-estar e a segurança da população. Com a pavimentação das ruas será possível melhorar a fluidez do trânsito e colocar uma melhor sinalização para os pedestres e motoristas que trafegam diariamente pelas ruas da cidade.

Além do ‘Asfalto Presente’, outras obras de pavimentação estão previstas para acontecer, ainda este ano, em outros locais do município.