Programa Aprendiz Musical abre edital para a nova Orquestra Jovem de Niterói

O Programa Aprendiz Musical, uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, mantido através da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Secretaria Municipal de Educação, abre, entre os dias 1 e 20 de julho de 2021, o edital para formação da nova Orquestra Jovem de Niterói. O resultado será divulgado no dia 31 de julho.

“Niterói é um município referência em Cultura e o Projeto Aprendiz Musical, considerado um dos maiores programas socioculturais de educação musical ativos no país, é realizado na cidade de Niterói desde 2001. O lançamento da ‘Orquestra Jovem de Niterói’ será mais uma oportunidade para os jovens e adolescentes que buscam seguir o caminho da música na cidade”, destaca o presidente da Fundação de Arte de Niterói, Marcos Sabino.



Serão disponibilizadas 30 vagas, sendo 20 delas com direito à bolsa-auxílio, no valor de R$600 mensais. As vagas por instrumentos são para violino, viola, violoncelo, baixo acústico, flauta, clarinete, oboé, fagote, trompa, trompete e trombone.



O interessado deve ter entre 15 e 23 anos, possuir instrumento musical, dominar a técnica do instrumento e a execução musical, ter um celular ou computador com câmera e acesso à internet, além de habilidade em gravar vídeos.



As inscrições devem ser realizadas em duas etapas. A primeira será por meio de formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/JZnyjoe7Sm1av6gS7.

Cada candidato deverá preencher um formulário com seus dados. Caso seja menor de idade, deverá também completar com os dados de seu responsável legal. Após a realização da primeira etapa, deverá enviar dois vídeos para a Prova de Admissão para o e-mail: aprendizmusica.secretaria@gmail.com, como o seguinte assunto: “Nome completo do candidato – instrumento – vídeos da prova de admissão 2021”.



Sobre a Orquestra Jovem de Niterói:



A Orquestra Jovem de Niterói é fruto do Aprendiz Musical, Programa da Prefeitura Municipal de Niterói que, há 20 anos, promove educação musical nas escolas da Rede Municipal da cidade e busca estimular o aprimoramento das habilidades técnicas e artísticas de seus integrantes. A participação no conjunto visa, ainda, fomentar a leitura e a compreensão das formas e estruturas musicais (solfejo, leitura rítmica e análise harmônica), que podem contar com suporte em aulas de teoria e percepção musical, bem como a performance, incluindo aspectos relacionados à estética, a estilos e à história da música.

A prática de repertório do conjunto orquestral será sob a condução de profissionais especializados e prevê a participação de alunos e conjuntos em eventos como festivais, encontros, recitais e concertos. Além de fazer música, o objetivo principal da Orquestra é capacitar os jovens para o ingresso e a formação em cursos de música, em outras orquestras e instituições de ensino superior, incentivando a inserção no mercado de trabalho.



Para 2021, a OJN tem a proposta de ser virtual, enquanto não estiverem autorizados os encontros presenciais. Assim, durante o período de distanciamento social, o objetivo musical será a produção de vídeos com o repertório, que será arranjado especificamente para esse fim, de modo que os integrantes do conjunto produzam materiais interessantes e divertidos, tanto para eles próprios quanto para o público que terá acesso às produções, por meio das redes sociais do Aprendiz Musical e da Prefeitura.



A Orquestra Jovem terá como sede o Teatro Popular Oscar Niemeyer, com ensaios previstos no local, duas vezes por semana. Haverá ainda dois encontros semanais online, enquanto vigorarem as medidas de isolamento social.



O edital e outras informações podem ser encontrados nos sites: www.culturaniteroi.com.br e www.aprendizmusica.com.br.



