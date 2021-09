Profissionais do Hospital Darcy Vargas passam por curso de capacitação

Os funcionários do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) passaram por um treinamento de capacitação sobre o tema “Segurança do Paciente e Qualidade em Serviço de Saúde”. Iniciado na quinta-feira (2), o curso terminou no auditório da unidade, tendo sido organizado pelos membros do Núcleo de Segurança do Paciente da unidade.

Durante o treinamento foram realizadas palestras sobre diversos assuntos relacionados ao tema, como: identificação correta do paciente, comunicação efetiva entre profissionais de saúde, segurança na prescrição, procedimentos cirúrgicos seguros, prevenção de infecções por meio da higienização das mãos e prevenção de quedas e úlceras por pressão.

O evento foi organizado pela enfermeira Nelva Jane Nicknig em conjunto com a técnica de enfermagem, Fernanda Espíndola, e contou com palestras de todos os integrantes do núcleo, além do enfermeiro e socorrista do SAMU, Joelson Gomes, convidado especial para a ocasião. Em pauta, a importância de os profissionais de saúde conhecerem seus pacientes para desenvolver suas ações com mais qualidade e segurança, evitando acidentes e lesões.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança é um dos seis atributos da qualidade, ao lado da efetividade, cuidado centrado no paciente, oportunidade, eficiência e equidade.

Mudança na Secretaria Municipal de Saúde

Em comunicado feito nas redes sociais da Prefeitura de Rio Bonito, o prefeito Leandro Peixe informou que a secretária de saúde, Daiane Albino, pediu para sair do comando da pasta. Em pronunciamento feito na noite de quinta-feira (2), o chefe do Executivo local agradeceu à Daiane e disse que os motivos que levaram ela a pedir pela saída “não cabe a nós julgar”.

Peixe finalizou dizendo que já convidou alguém para assumir a pasta, a quem definiu como “competente”. Entretanto, até o fechamento desta edição, não foi divulgado o nome da substituta.