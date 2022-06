Profissionais da saúde participam de Capacitação em Biossegurança em Rio Bonito

Com finalidade de repassar as diretrizes, referente a proteção e segurança dos servidores, a secretaria de Saúde realizou um curso de capacitação em Biossegurança, como parte do processo de sanitização das unidades de saúde do município, em parceria com a empresa SAS BIOTECH, especializada em Biossegurança, que foi contratada para executar o serviço. O curso, realizado nesta segunda-feira (27) no Centro Administrativo da Prefeitura, na Praça Cruzeiro, pela biomédica Vivian Teixeira, com a finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.

O curso também abordou assuntos relacionados aos riscos existentes no ambiente de trabalho, as medidas de controle dos riscos, os equipamentos de proteção individual e coletiva, medidas de prevenção de acidentes e incidentes, entre outros. Segundo Ricardo Marques, CEO da empresa SAS BIOTEC, o trabalho de sanitização foi feito em todas as unidades de saúde do município, como Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Estratégia Saúde da Família (ESFs), Clínica da Família, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), entre outros, e vai durar 90 dias.

“Fechamos esse ciclo de trabalho de biodescontaminação das unidades de saúde, com o curso de capacitação para os funcionários que atuam na limpeza das unidades. Daqui a 90 dias iniciaremos mais um ciclo, num total de quatro”, explica.

Locais Seguros – A sanitização de ambientes ganhou foco no mundo inteiro depois de ter sido usada como estratégia de combate à Covid-19 na China. O procedimento de controle microbiológico utiliza tecnologia para eliminar e impedir a proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros para que locais de acesso comum e coletivo estejam protegidos contra a incidência de patógenos e germes prejudiciais à saúde humana, evitando doenças como a Covid-19, entre outras.