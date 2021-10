Profissionais da educação são convocados próximo de vencer prazo do concurso

Para repor o quadro de servidores da educação municipal, a prefeitura de Niterói vai convocar 129 profissionais que foram aprovados no concurso público em 2016. Devido a pandemia, o prazo de validade do concurso foi prorrogado por mais seis meses e encerra no dia 12 de outubro. No total, com mais esta convocação, o município terá chamado 2.522 profissionais aprovados.

Neste 30º Edital de Convocação, serão convocados 129 aprovados nos seguintes cargos: Professor I (55), Pedagogo (19), Professor II (24), Bibliotecário (5), Nutricionista (1), Agente de Coordenação de Turno (2), Auxiliar de Portaria (5), e Merendeiro (18). Os profissionais vão iniciar o trabalho a partir do próximo ano letivo. A chamada será publicada no Diário Oficial do município.

“A Prefeitura de Niterói reafirma, desta forma, seu compromisso com a educação e com o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre a escola pública. A chamada destes profissionais se soma a diversas outras ações que já estão sendo realizadas ou planejadas para os próximos anos. Niterói quer se tornar uma cidade educadora e isto não será possível sem o apoio e participação efetiva dos profissionais da educação”, afirmou o secretário de Educação Vinicius Wu.

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, ressalta que esta última convocação está sendo possível por conta da prorrogação do prazo de vigência do concurso no início do ano. A medida teve como base a Lei Complementar Federal nº 173/2020, que autorizou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20 de março do ano passado, em todo o território nacional.

“É importante lembrar que essa última convocação está sendo possível graças a sensibilidade do governo em aprovar a prorrogação do concurso tendo em vista a situação da pandemia. Esta última convocação é fundamental para o planejamento do próximo ano letivo”, finalizou o presidente.