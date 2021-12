Profissionais da educação de Rio Bonito recebem gratificação tecnológica

Os profissionais da educação de Rio Bonito começaram a receber uma gratificação tecnológica, uma das ações do ‘Programa Conecta’. O pagamento teve início na sexta-feira (3) para os profissionais efetivos do magistério. Os repasses foram organizados de maneira escalonada, cuja segunda etapa acontecerá no próximo ano, com o pagamento para os profissionais contratados e comissionados.

Há um ano e oito meses, o país era atingido pela pandemia do novo coronavírus. Frentes de trabalho foram afetadas pelo contágio e precisaram suspender suas atividades presenciais, a exemplo das unidades escolares. Muitos professores precisaram adquirir equipamentos eletrônicos para conseguir ministrar as aulas via internet, em suas casas.

O ‘Programa Conecta’ foi criado para atuar como uma retribuição compensatória às intervenções realizadas pelo profissional, como uma maneira de diminuir os efeitos decorrentes dos impactos econômicos que a pandemia provocou no orçamento desses profissionais promovendo, dessa maneira, os meios necessários para o planejamento e a realização das atividades pedagógicas não presenciais ou na modalidade híbrida.

“Durante todo o ano de 2020, atuei como professor e senti a carência que os alunos, educadores e as escolas tiveram em relação à tecnologia. Tivemos que aprender enquanto percorríamos o caminho. Hoje, essa gratificação vem atenuar o trabalho que vem sendo feito por cada profissional diante do cenário atual”, destacou Adalmir Cardoso, secretário de Educação de Rio Bonito.

O pagamento

O Programa Conecta gratifica o profissional em duas cotas. A primeira, no valor de R$ 2 mil, é única e tem efeito de contraprestação ao trabalho já realizado pelo servidor municipal durante o período de suspensão das aulas presenciais.

Já a segunda, é uma cota mensal de R$ 100 para cooperar com as despesas atuais, como mensalidade de provedor de internet ou materiais de papelaria e impressão. Essa cota mensal será atribuída para os servidores até que a pandemia perdure no Brasil.

Beneficiados

Os profissionais da Rede Municipal de Ensino beneficiados são: Professor I; Professor II; Professor II (D.A); Professor de Braile; Professor de Libras; Professor de Informática Educativa; Auxiliares de Educação Especial; Auxiliares de Educação Infantil; Orientadores Educacionais; Orientadores Pedagógicos; Supervisores; Coordenadores Articuladores; Psicólogos; Assistentes Sociais; Diretores; e, Diretores Adjuntos.

Profissionais que não estejam em efetivo exercício no âmbito das unidades escolares da Rede Municipal de Rio Bonito e na unidade administrativa da Secretaria de Educação, de acordo com o Art. 1 da Lei nº 2461/2021, não serão beneficiados pelo programa, exceto profissionais que estejam em licença maternidade, seguindo orientação da Procuradoria Geral do Município.

Estes profissionais são: cedido sem ônus para o município; readaptado; em convênio de permuta; em licença prêmio; em licença sem vencimento; em licença médica; e, em licença Administrativa.

“Nosso trabalho neste momento é buscar maneiras de reverter o impacto que a pandemia causou em nossas escolas, profissionais e alunos. Nossa gestão visa auxiliar e aprimorar toda a Rede Municipal de Ensino da nossa cidade”, explica o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe.