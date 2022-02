Profissionais da Defesa Civil de Maricá serão enviados para auxiliar em Petrópolis

Uma equipe com dez profissionais da Defesa Civil de Maricá, além de viaturas, suporte avançado e maquinário, foram enviados para reforçar as ações de resgate das vítimas da tragédia causada pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que deixou o município em estado de calamidade pública. Pelas redes sociais, a Prefeitura também fez um chamado de solidariedade aos moradores de Maricá para ajudar as vítimas com doações.

Em postagem na tarde desta quarta-feira (16) em suas redes sociais, o prefeito Fabiano Horta lamentou pelas vítimas e, em contato com as autoridades de Petrópolis, foi solicitado auxílio da Defesa Civil. Além disso, ele apostou na mobilização dos maricaenses para ajudar os incontáveis números de desabrigados e desalojados, a exemplo de campanha recente, em dezembro de 2021, em apoio às vítimas das chuvas na Bahia, que ganhou adesão e arrecadou mais de 40 toneladas de doações em duas semanas.



“Em contato com as autoridades de Petrópolis, nos foi solicitado auxílio com equipes técnicas da Defesa Civil, maquinários e viaturas para auxiliarem no apoio às vítimas. Para além dos que nos foi solicitado, faremos uma campanha de solidariedade para recolhimento de donativos”, disse Fabiano Horta.

Equipe técnica e suporte às vítimas

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil enviou equipe de especialistas, como geólogos, hidrólogos, meteorologistas e agentes da defesa civil com experiência em campo para dar suporte e auxiliar nas ações no município. A princípio serão seis dias de atuação e 20 profissionais em regime de revezamento, com dez agentes enviados nesta quarta-feira e mais dez que seguirão para a cidade serrana no sábado (19/02). O órgão disponibilizará duas viaturas, uma de suporte avançado e duas pick-ups, além de maquinários, como motobomba, bomba de sucção e motosserra.

Campanha de solidariedade

A campanha vai reunir em pontos de coleta na cidade alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de primeiros socorros, remédios, material de higiene pessoal e de limpeza para o auxílio emergencial ao município da Região Serrana.

Confira a lista completa dos polos de recolhimento:



CRAS

CREAS

Secretaria de Assistência Social

Polos de Cultura de Direitos

Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher

SIM (Centro, Itaipuaçu e Inoã)

Prefeitura

Secretaria de Economia Solidária

Praça Orlando de Barros Pimentel

Polos Distritais de Vacinação

Praça do Ferreirinha (Itaipuaçu)

Praça Nossa Senhora das Graças (Ponta Negra)

Secretaria de Cultura

Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU)

Centro de Cultura e Arte de Itaipuaçu

Estande do Natal Iluminado em Araçatiba

Aeroporto (Centro)