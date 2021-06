Professores fazem carreata contra a reabertura das escolas em Itaboraí

O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação Núcleo Itaboraí (Sepe-Niterói) decidiu em assembleia, no último dia 1, a paralisação integral de todas as atividades (presenciais e remotas) para essa quarta-feira (9). A categoria marcou uma ‘Carreata pela Vida’, com concentração em frente da Secretária de Obras a partir das 10h. O grupo quer chamar atenção para o perigo da reabertura das escolas municipais no atual momento, de pandemia do coronavírus e sem vacina para todos.

Segundo nota do Sepe-Itaboraí na assembleia do dia 1 foi aprovada a greve pela vida contra o retorno das atividades presenciais e manutenção do ensino remoto. A próxima assembleia será na sexta-feira, 11 de junho, às 18hs. A Greve pela Vida pressupõe a suspensão apenas do trabalho presencial durante a pandemia da Covid-19, mantendo-se o trabalho remoto.

O sindicato ainda orienta que os profissionais que estejam trabalhando de forma remota guarde tudo que possível para comprovar essa modalidade. “Aconselhamos que todos os profissionais da educação documentem a realização deste trabalho a fim de produzir provas. Salve todos os e-mails trocados com a equipe diretiva de sua unidade escolar durante o período de Greve pela Vida.

Caso esteja enviando atividades através de grupos de WhatsApp nesse período, tire ‘prints’ das atividades postadas, lembrando de deixar a data dos envios em evidência. O mesmo serve para postagens no Facebook e na plataforma Digita Itaboraí”.