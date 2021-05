Professores de seis cidades da Região dos Lagos podem participar de concurso

Professores das redes públicas das cidades de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Rio Bonito, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia poderão participar do “Concurso Cultural de Práticas Inovadoras na Educação”. Com inscrições a partir do mês de agosto, a iniciativa é do Instituto CCR, empresa gestora do Grupo CCR. A medida socioeducacional será destinada para as cidades em que a Concessionária CCR ViaLagos tem abrangência de atendimento.

O concurso premiará educadores que dão aulas no Ensino Fundamental I, com um troféu e um laptop, além de premiações para as escolas nas quais os professores vencedores atuem. O concurso cultural de práticas inovadoras na educação é realizado pelo programa Caminhos para a Cidadania, em parceria com as secretarias de educação, que promove a formação continuada do professor do 1º ao 5º ano por meio de cursos online, materiais digitais e estratégias pedagógicas pautadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Além disso, abordam temas como cidadania, diversidade, educação financeira, segurança no trânsito, preservação do meio ambiente e saúde mental, promovendo qualificação de educadores para melhorar a qualidade do ensino.

Os demais detalhes de inscrição estão na página do programa institutoccr.com.br onde professores e alunos encontram sugestões de atividades, livros, filmes, séries, jogos, lições de autoconhecimento, entre outros recursos. Em 2020, pela CCR ViaLagos, o programa atendeu mais de 2,5 mil professores e 30 mil alunos.