Professores de nível médio recebem pagamentos retroativos em Niterói

Nesta sexta-feira (9), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) informaram que os 367 professores 24h de nível médio, das classes I e II, receberam o complemento relacionado ao piso salarial e o pagamento retroativo a janeiro de 2022.

A Prefeitura de Niterói vai enviar mensagem-executiva, que já está em elaboração, à Câmara dos Vereadores com uma proposta de incorporação dos valores aos vencimentos. A SME e a FME esclarecem que os salários dos servidores da Educação de Niterói estão em dia e são superiores à média nacional e à média estadual, fruto da valorização do magistério garantida no Plano Municipal de Cargos, Carreiras e Salários implantado em 2014.

A rede municipal de Niterói, nos últimos anos, teve aumento substancial do número de professores efetivos, que têm hoje piso salarial de R$ 2.307,00 (24 horas semanais), sendo que metade da categoria recebe entre R$ 5 mil e R$ 8 mil. A média salarial é de R$ 8.923,19.

Desde 2013, Niterói implementa o maior ciclo de investimentos da história da cidade para garantir o acesso de crianças, jovens e adultos às salas de aula. O conjunto de ações realizadas abarcou recursos alocados na melhoria da infraestrutura das unidades de educação, na qualificação profissional e valorização dos servidores por meio do plano de cargos e salários, além de aquisição de materiais didático-pedagógicos.